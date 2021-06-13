AA

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, yaptığı açıklamada, Macaristan'da her yıl gerçekleştirilen Edebiyat Gecesi etkinliğine YEE'nin 2016'dan beri katıldığını söyledi.

Başkent Budapeşte'nin yanı sıra ülkedeki ikinci büyük kent olan Debrecen'de de etkinliğin düzenlendiğine dikkati çeken Abdikoğlu, YEE'nin bu yıl Debrecen Csokonai Tiyatrosu ile iş birliği yaptığını aktardı.

11-13 Haziran'da düzenlenen etkinlikte Macar sanatçıların 24 ülkeden 25 yazarın kitabından bölümler okuyacağını belirten Abdikoğlu, katılımcıların yazar Buket Uzuner'in İstanbullular isimli kitabından bölümler dinleme fırsatı bulacağını kaydetti.