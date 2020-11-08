"Bu görüntülerle iptal olmaz"

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü Türkiye'yi konuk edecek Macaristan'da Laszlo Kleinheisler'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ülkesinin Kasım ayında oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Hırvatistan Ligi'nde Osijek forması giyen orta saha oyuncusu takımının Hajduk Split ile oynadığı son lig maçında da izolasyonda olduğu gerekçesiyle forma giyemedi. Testi pozitif çıkan Kleinheisler; Macaristan'ın EURO 2020 Elemeleri Play-off finalinde İzlanda ile UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Türkiye ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayacak.