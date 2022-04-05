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Haberler Dünya Macaristan'daki tren kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
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Macaristan'da tren ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Macaristan'ın Csongrad-Csanad bölgesindeki Mindszent kentinde, hemzemin geçidinde bir trenin minibüse çarpması sonucu çok sayıda kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Macaristan'daki tren kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
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AA

Polis tarafından yapılan açıklamada, Mindszent'te, minibüsün raylara çıkması sonucunda birçok kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ambulans, itfaiye ve polisin çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, bölgeye ambulans helikopterin de intikal ettiği kaydedildi.

Macaristan Devlet Demir Yollarından (MAV) yapılan açıklamada da 22 yolcu taşıyan trenin hemzemin geçidinde bir minibüse çarpması sonucunda 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı ve birçok kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hemzemin geçidindeki ışıkların çalıştığı, minibüsün geçiş yasağı uyarısına rağmen tren yoluna girdiği bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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