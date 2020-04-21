Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, Macaristan'a Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak gönderdi. THY'ye ait uçak TSİ 19.29'da Budapeşte Havaalanı'ndan Türkiye'ye hareket etti.
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