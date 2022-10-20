Macaristan'dan AB'nin doğalgaz tedarik planına tepki 0:00 / 0:00

AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak doğalgaz tedarik etme fikrini eleştirdi.

Orban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'in ortak doğalgaz tedarikine ilişkin son planı bana birlikte aşı satın aldığımız zamanları hatırlatıyor. Yavaş ve pahalı. Yaklaşan Avrupa Konseyi Zirvesi'nde büyük bir tartışma bekliyorum" ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Orban diğer bir paylaşımda ise Rusya'dan doğalgaz alınmamasına yönelik çağrılara tepki göstererek, "Bana Rus gazının kötü olduğunu söylüyorlar. Satın almayı bırakmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama kimse bize Rus gazını nasıl değiştirebileceğimizi söylemiyor. Beş yıl sonra değil, yarın. Ekonomimizi yönetmemiz gerekiyor, bu kadar basit" dedi.