Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine destek

Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından değişen siyasi dengeler sonucu NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç'in katılımına onay vermeye karar verdi.

Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine destek
HABERTURK.COM

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın iktidardaki Fidesz partisinin parlamento grubunun Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulünün onaylanmasını destekleyeceği bildirildi.

Parlamentonun üçte iki çoğunluğuna sahip Fidesz partisi İskandinav ülkelerinin NATO'ya girişini onaylama sürecini başlatırken, Macaristan Cumhurbaşkanı ve bir hükümet yetkilisi de ittifakın genişlemesinin hızla onaylanması çağrısında bulundu.

Bu gelişmeyle, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan geriye kalan tek ülke Türkiye oldu.

ORBAN'DAN ELEŞTİRİLER

Macar parlamentosuna iki ülkenin NATO’ya kabulü yolunda bir karar almasını önereceğini söyleyen Orban "İsveç ve Finlandiya, Macaristan’ın onların kararına saygı duymasını ve NATO üyeliklerini onaylamasını istiyorlarsa, bu iki ülkenin de Macaristan’a karşı gerçek olmayan iddialar ortaya atmaktan vazgeçmeleri gerekiyor" dedi.

Orban konuşmasının devamında bu iki ülkeyi Macaristan’da hukuk devleti uygulamalarının eksik olduğu hakkında yalan haberler yaymakla da suçladı.

Macaristan başbakanı aynı konuşmasında Türkiye konusuna da girdi ve "İsveç’in Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerini desteklediği" saptamasını yaparak "Türkiye bizim müttefikimiz ve Türkiye’nin sesini de duymak zorundayız" dedi.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna: Rus ordusu, Bahmut yönünde ilerlemeye devam ediyor
DÜNYA Ukrayna: Rus ordusu ilerliyor
Rusya, ABD ile Yeni START Antlaşması'nı gizli kanallar üzerinden görüştüğünü açıkladı
DÜNYA Rusya: ABD ile gizli kanallardan görüşüyoruz
Rusya'da Wikipedia'ya sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle 2 milyon ruble ceza verildi
DÜNYA Rusya'dan Wikipedia'ya ceza
Doha Anlaşması'nın yıl dönümünde Taliban'dan ABD'ye tepki
DÜNYA Taliban'dan ABD'ye tepki
ABD'de geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!
DÜNYA Amerika'da hala geçerli olan tuhaf yasalar!
AB 'dijital ehliyete' geçmeye hazırlanıyor
DÜNYA AB 'dijital ehliyete' geçmeye hazırlanıyor
Whatsapp yeni özellikleriyle sosyal medya platformuna dönüşüyor
DÜNYA Whatsapp yeni özellikler sunuyor
Türkiye'den Kerkük'te Türkmence'nin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama
DÜNYA Dışişleri'nden Kerkük'te Türkmence kısıtlamasına ...
Hindistan, son 122 yılın en sıcak şubat ayını geride bıraktı: Termometreler 29,5 dereceyi gösterdi
DÜNYA Son 122 yılın en sıcak şubat ayı: Termometreler ...
Aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı
DÜNYA Greta Thunberg gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.