Macaristan'dan kritik benzin kararı: Yabancılara izin yok 0:00 / 0:00

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Macaristan Başbakanlık Ofisi Müdürü Gergely Gulyas, yalnızca Macaristan lisansı bulunan araçlara benzinin litresinin 480 Macar Forinti'nden (Yaklaşık 1.32 Dolar) satılacağını açıkladı.

Bloomberg News'in haberine göre Gulyas, yabancı araçların daha yüksek fiyata benzin alacağını bunun detaylarının da belirleneceğini ekledi.

Macaristan’daki akaryakıt fiyatlarının Avrupa’nın en ucuzu olduğu belirtilirken bu adımla 'petrol turizmi'nin ve mağduriyetin önüne geçilmesinin planlandığı ifade edildi. Gulyas, bu kararlarının AB'nin 'tek market' politikasına uyup uymayacağı ve gerginlik ihtimaline ilişkin ise bir yorum yapmaktan kaçındı.