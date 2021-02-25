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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacı konusunda Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini, aksi takdirde AB'nin ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu
AA

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde Çavuşoğlu'nun Macaristan'a gelmesinin ve Büyükelçiler toplantısında konuşmasının önemine dikkati çeken Szijjarto, "Türkiye dünyada ve kendi bölgesinde önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden Büyükelçilerimizin, Türk Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'nin önceliklerini ve planlarını duyması önemliydi." diye konuştu.

Szijjarto, Türkiye'nin AB'nin güvenliğinde önemli rol oynadığına işaret ederek, "Türkiye'de halihazırda 4 milyondan fazla sığınmacı yaşıyor. Eğer bu 4 milyon kişi Türkiye'den Avrupa'ya doğru yola çıkarsa büyük problem yaşarız. Yasa dışı göç sağlık açısından da büyük riskler taşıyor. İran-Türkiye ve Suriye-Türkiye sınırında ciddi sayıda sığınmacı yaşadığını ve Türkiye'nin kendi sınırını korumadığı takdirde o kişilerin de buralara gelebileceğini biliyoruz." dedi.

AB yetkililerinden, Türkiye'ye yönelik açıklamalarında, eleştirilerinde bu durumu göz önünde bulundurmalarını isteyen Szijjarto, "Türkiye'nin sığınmacı meselesinde AB ile iş birliği yapmaması halinde AB ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.

Szijjarto, Macaristan-Türkiye ve AB-Türkiye ilişkilerinin sürekli güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünya ticaretinde yüzde 9 düşüş olmasına rağmen Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin yüzde 6 büyüdüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 17 yerli aşı çalışması yürüttüğünü belirten Szijjarto, bu aşıların 3. faz çalışmalarında ülkesinin de yer almasının önemli olduğunu kaydetti.

Szijjarto ayrıca enerji tedarik konusunun Orta Avrupa için her zaman büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, Macaristan'ın halihazırda yaptığı altyapı çalışmaları neticesinde 2021'in Ekim ayından itibaren Türkiye üzerinden 6 milyar metreküp doğal gaz alabileceğini söyledi.

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