Macaristan meclisindeki "İsveç özel oturumu" iktidarın protestosu nedeniyle yapılamadı

Muhalefetteki Demokratik Koalisyon ve Macaristan Sosyalist Partisinin talebi üzerine Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, İsveç’in NATO üyeliğinin oylanması için özel oturum düzenlenmesini onayladı.

Halihazırda kış molasında olan mecliste düzenlenen özel oturum, iktidar partilerinin milletvekillerinin protesto amacıyla katılmamaları ve karar alabilecek yeterli çoğunluğun oluşmaması sebebiyle yapılamadı.

Oturuma katılmayan iktidar milletvekillerine muhalif sıralarından tepki gelirken, Fidesz Partisi Meclis Grup Başkanı Mate Kocsis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu oylamanın en erken 26 Şubat’ta başlayacak meclisin normal çalışma periyodunda yapılabileceğini kaydetti.

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Kocsis, "Eğer (NATO’ya) katılmak İsveç için önemliyse, Türkiye’ye gittikleri gibi buraya da gelmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve mevcut duruma ilişkin bilgi verdiğini söyledi.

Szijjarto, "İsveç Başbakanı'nı (Ulf Kristersson) Macaristan’a davet ettiğimize ilişkin Bakan Bey'i bilgilendirdim. Umarım bizim davetimizi kabul eder ve gelir. Böylelikle bu konunun hakikatte İsveç için önemli bir husus olduğunu kanıtlamış olur." şeklinde konuştu.

ABD Büyükelçisi özel oturuma katıldı

Bu arada, yapılması planlanan özel oturuma ABD’nin Budapeşte Büyükelçisi David Pressman, beraberinde Slovakya, Polonya, Danimarka ve Norveç büyükelçileriyle katıldı.

Büyükelçi Pressman, basına yaptığı açıklamada, Macar parlamentosunun İsveç’in NATO üyeliğini oylamasının ABD için çok önemli olduğunu söyledi.

Pressman’ın meclise yaptığı ziyaret, ülke basınında ABD’nin Macaristan’a baskı uygulamak istediği şeklinde yorumlandı.

Orban müzakere için İsveçli mevkidaşını davet etmişti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 23 Ocak’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a mektup göndererek, kendisini NATO üyeliğine ilişkin müzakerede bulunmak amacıyla Budapeşte’ye davet etmişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de müzakere edilecek bir durum olmadığını belirterek, Orban'ın müzakere için yaptığı davete tepki göstermişti.