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Macaristan NATO-Ukrayna iş birliğini bloke etmeyi sürdürecek



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da yaşayan Macar azınlığın hakları iade edilmediği sürece ülkesinin Ukrayna-NATO ilişkilerinde uyguladığı ambargoyu kaldırmayacağını söyledi.

Bakan Szijjarto, Macaristan Ulusal Meclisinde yaptığı konuşmada, Macaristan-Ukrayna arasında uzun süredir devam eden krizi değerlendirdi.

Ukrayna'da yaşayan 150 bin Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne süren Szijjarto, ''Azınlık hakları geri verilmediği sürece NATO-Ukrayna Konsey toplantılarını bloke etmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Szijjarto, Macaristan'ın Rusya dostu politika izlediği şeklindeki değerlendirmelerin doğru olmadığını, ülkesinin sadece Ukrayna'da yaşayan Macarların haklarını korumaya çalıştığını iddia etti.

Macaristan'ın Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip olmak istediğini de kaydeden Szijjarto, Ukrayna Dışişleri Bakanının 26 Mart'ta Macaristan'ı ziyaret edeceğini ve problemlerin çözümü için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

- Macaristan-Ukrayna arasındaki kriz

Macaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Dil yasasında yapılan değişiklikle devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.