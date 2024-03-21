Macaristan - Türkiye maçı için nefeler tutuldu. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 grup maçları öncesinde özel maçlar kapsamında, Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer Macaristan karşısında şans bulması durumunda ilk kez milli formayı giymiş olacak. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Macaristan - Türkiye maçı ne zaman sorusunun yanıtı...