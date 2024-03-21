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        Haberler Spor Futbol Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye milli maçı hangi kanalda?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçı kapsamında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Macaristan - Türkiye maçı tarihi ve saatine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:05
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        Macaristan - Türkiye maçı için nefeler tutuldu. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 grup maçları öncesinde özel maçlar kapsamında, Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer Macaristan karşısında şans bulması durumunda ilk kez milli formayı giymiş olacak. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Macaristan - Türkiye maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        2

        MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

        Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.

        3

        MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Macaristan ile Türkiye maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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        A MİLLİ TAKIM KADROSU

        KALECİLER:

        Mert Günok

        Muhammed Şengezer

        Okan Kocuk

        Uğurcan Çakır

        ORTA SAHA:

        Hakan Çalhanoğlu

        İsmail Yüksek

        Kaan Ayhan

        Orkun Kökcü

        Salih Özcan

        5

        DEFANS:

        Mert Müldür

        Zeki Çelik

        Ahmetcan Kaplan

        Merih Demiral

        Ozan Kabak

        Samet Akaydin

        Cenk Özkacar

        Ferdi Kadıoğlu

        6

        FORVET

        Cengiz Ünder

        İrfan Can Kahveci

        Yunus Akgün

        Barış Alper Yılmaz

        Kerem Aktürkoğlu

        Semih Kılıçsoy

        Abdülkadir Ömür

        Arda Güler

        Can Uzun

        Enes Ünal

        Kenan Yıldız

        Yusuf Yazıcı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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