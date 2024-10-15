Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 3. Hafta
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu üçüncü hafta maçında Maccabi Playtika ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic ve Maxime Boubert hakem üçlüsü yönetecek. Lacivert-beyazlılarda maç öncesinde Justus Hollatz dışında eksik bulunmuyor. Maccabi Tel Aviv'de ise Wenyen Gabriel ve Rokas Jokubaitis mücadelede yer almayacak. Peki, Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, THY EuroLeague 3. Hafta Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı canlı izle linki…
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile Sırbistan'da karşılaşacak. Ligde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, Maccabi Playtika'yı yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Temsilcimiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar Maccabi Playtika ile 37 kez karşılaştı ve bu mücadelelerin 21’inden galip ayrıldı. Peki THY EuroLeague Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…
MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı, 15 Ekim 2024 Salı günü yani bu akşam saat 21.05’te başlayacak.
Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic ve Maxime Boubert hakem üçlüsü yönetecek.
MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Lacivert-beyazlılarda maç öncesinde Justus Hollatz dışında eksik bulunmuyor. Maccabi Tel Aviv‘de ise ilk iki haftayı kaçıran Wenyen Gabriel’e ek olarak Rokas Jokubaitis de mücadelede yer almayacak.
MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Maccabi Playtika - Anadolu Efes basketbol maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
ANADOLU EFES VE MACCABİ TEL AVİV SON DURUM
THY EuroLeague'e deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.
İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika Tel Aviv, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.