Macclesfield Town - Blackpool maçı istatistikleri

İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup C heyecanı devam ediyor. Macclesfield Town, 04 Eylül 2018 Salı günü Blackpool takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Macclesfield Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Blackpool, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Macclesfield Town kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Blackpool kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Macclesfield Town son hafta oynanan Blackpool maçında 0-2 yenildi.

Blackpool, Macclesfield Town karşılaşmaında 0-2 kazandı.

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