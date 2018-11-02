Macclesfield Town - Bury maç önü

Macclesfield Town ve Bury, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Macclesfield Town 7 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Bury 23 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Macclesfield Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bury son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 329 kodlu maçı oynayanlar; Macclesfield Town galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.60, Bury galibiyet oranı 1.35. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Macclesfield Town son hafta oynanan Blackpool maçında 0-2 yenildi.

Bury, Salford City karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Macclesfield Town, 6 gol attı ve 14 gol yedi.

Bury, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bury 8 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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