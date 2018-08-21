Macclesfield Town - Cheltenham Town maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Macclesfield Town, 21 Ağustos 2018 Salı günü Cheltenham Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Macclesfield Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cheltenham Town, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 477 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Macclesfield Town kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Cheltenham Town sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Macclesfield Town önceki hafta Halifax Town mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Cheltenham Town ise Lincoln City maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Macclesfield Town, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Cheltenham Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cheltenham Town, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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