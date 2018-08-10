Macclesfield Town - Grimsby Town maçı öncesi rakamlar

Macclesfield Town ve Grimsby Town, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Macclesfield Town son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Grimsby Town son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 350. İddaa'da Macclesfield Town kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Grimsby Town kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Macclesfield Town son hafta oynanan Halifax Town maçında 1-1 berabere kaldı.
Grimsby Town ise Tranmere Rovers karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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