Macclesfield Town - Lincoln City karşılaşma önü

Macclesfield Town ve Lincoln City, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 2 puanlı Macclesfield Town 23. sırada bulunuyor, Lincoln City 16 puana sahip ve 1. sırada. Macclesfield Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lincoln City, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 387 kodlu maçı oynayanlar; Macclesfield Town galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, Lincoln City galibiyet oranı 1.70. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Macclesfield Town son hafta oynanan Tranmere Rovers maçında 4-2 kazandı.

Lincoln City ise Guiseley maçında 3-1 kazandı.

Macclesfield Town, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Lincoln City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lincoln City, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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