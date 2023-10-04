Macera parkuru gibi ev yolu

Yoldan yaklaşık 150 metre uzaklıktaki evini ve yolunu ilk kez görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiklerini söyleyen Türkmen, gerekli olan tüm yaşam malzemeleri ile beslediği hayvanlarının ihtiyaçlarını dereden geçirdiğini belirtiyor. Türkmen, evinin yolunun parkur gibi olduğunu söylüyor.

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"EŞEK VE KATIR İLE MALZEME TAŞIDIM, EVE ULAŞMAK ÇOK ZOR"

İnşaatına başladığı zaman başkan bir arazisi olmadığını söyleyen Türkmen, "Başka yerim olmadığı için zamanında burayı yaparak risk aldım. Eşek ve katırlar ile malzeme taşıdım, şantiyeden yardım aldım. Allah'a inancımız ile yapmaya karar verdik ve yaptık. Eve ulaşmak çok zor, burada suyun içerisinde beton vardı, sel gelince onu da kapattı ve ulaşım daha da zorlaştı" diye konuştu.