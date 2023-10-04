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        Haberler Yaşam Macera parkuru gibi ev yolu

        Macera parkuru gibi ev yolu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Abdullah Türkmen, yolu olmayan ve 10 yıl önce yaptırdığı evine ulaşmak için ırmak içerisinde yerleştirdiği taş ve tahta iskeleleri kullanıyor. Türkmen, macera parkurunu aratmayan yolda su debisinin yükseldiği zaman evine giriş-çıkış yapamadığını, burada kaldığını belirtiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:06
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        Arpaköy Mahallesi’nde eşi ile birlikte yaşayan 62 yaşındaki Türkmen, yaklaşık 2013 yılında kendi imkanları ile ırmağın karşı tarafındaki kendine ait araziye, tek katlı müstakil bir ev yapmak istedi.

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        Türkmen, inşaat malzemeleri ile gerekli olan eşyaları eşek ve katırlar yardımıyla güçlükle Melek Irmağı'ndan geçirerek evini tamamladı. 

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        Irmağı geçmek için tahta iskelet kullanan Türkmen 10 yıldır yaşadığı ve yolu olmayan evine gelmek isteyen misafirlerin kimi zaman çekindiğini belirtti.

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        İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

        Yoldan yaklaşık 150 metre uzaklıktaki evini ve yolunu ilk kez görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiklerini söyleyen Türkmen, gerekli olan tüm yaşam malzemeleri ile beslediği hayvanlarının ihtiyaçlarını dereden geçirdiğini belirtiyor. Türkmen, evinin yolunun parkur gibi olduğunu söylüyor.

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        "EŞEK VE KATIR İLE MALZEME TAŞIDIM, EVE ULAŞMAK ÇOK ZOR"

        İnşaatına başladığı zaman başkan bir arazisi olmadığını söyleyen Türkmen, "Başka yerim olmadığı için zamanında burayı yaparak risk aldım. Eşek ve katırlar ile malzeme taşıdım, şantiyeden yardım aldım. Allah'a inancımız ile yapmaya karar verdik ve yaptık. Eve ulaşmak çok zor, burada suyun içerisinde beton vardı, sel gelince onu da kapattı ve ulaşım daha da zorlaştı" diye konuştu.

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        "YAĞMUR ÇOK YAĞINCA YOL KAPANIYOR"

         

        Aşırı yağışlar sonrası evine olan zorlu ulaşım yolunun tam anlamıyla kapandığını aktaran Türkmen, "Benim yanıma gelmek isteyenler ırmaktan geçiyorlar, seven insanlar katlanıyor, ben de onlara çizme veriyorum. Bütün yolumuz burası, cenaze, düğün ve iş için bu yolu kullanıyorum. 

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        Doğayı çok seviyorum. Çok yağmur yağdığında buradan geçiş kapanıyor. Barajların kapağı açılınca burası da yükseliyor ve geçiş imkansız. Irmak normale dönünce yeniden geçiş açılıyor. Burayı ilk görenler fotoğraf çekiniyorlar, merak ediyorlar" şeklinde konuştu.

        #Macera parkuru gibi ev yolu
        #ordu
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