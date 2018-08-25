Machida Zelvia - FC Gifu rakamlar

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Machida Zelvia, 26 Ağustos 2018 Pazar günü FC Gifu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Machida Zelvia 53 puanla 2. sırada, FC Gifu 32 puanla 18. sırada bulunuyor. Machida Zelvia, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FC Gifu, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Machida Zelvia kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Gifu sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Machida Zelvia son hafta oynanan Shonan Bellmare maçında 1-1 berabere kaldı.

FC Gifu, Yamagata karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Machida Zelvia, 21 gol attı ve 16 gol yedi.

FC Gifu, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Gifu 17 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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