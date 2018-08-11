Machida Zelvia - JEF United Chiba maç önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Machida Zelvia, 12 Ağustos 2018 Pazar günü JEF United Chiba takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Machida Zelvia 49 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken JEF United Chiba 34 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Machida Zelvia, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. JEF United Chiba, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 607 kodlu maçı oynayanlar; Machida Zelvia galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, JEF United Chiba galibiyet oranı 0.00.

Machida Zelvia önceki hafta Shonan Bellmare mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

JEF United Chiba ise Yokohama FC karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Machida Zelvia, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 13 gol yedi.

JEF United Chiba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. JEF United Chiba, 16 gol atarken 29 gol yedi.

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