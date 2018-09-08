Machida Zelvia - Mito Hollyhock maç önü

Japonya J2 Lig maçında Machida Zelvia ile Mito Hollyhock, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Machida Zelvia 59 puanla 1. sırada, Mito Hollyhock 43 puanla 12. sırada bulunuyor. Machida Zelvia son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mito Hollyhock, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 483 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Machida Zelvia kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Mito Hollyhock sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Machida Zelvia son haftadaki Shonan Bellmare müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Mito Hollyhock ise Zweigen Kanazawa maçında 2-1 yenildi.

Machida Zelvia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Machida Zelvia, kendi sahasında 22 gol attı, 16 gol yedi.

Mito Hollyhock, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mito Hollyhock 13 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

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