Maçka'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor - TRABZON

Alınan bilgiye göre, Sevinç Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangını, Harmanlar mevkisinden ormanlık alana sıçradı.Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ve Maçka belediyelerinin itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dönümlük alandaki 7-8 noktada devam eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR