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Maçka Parkı'ndaki "kıyafet" tartışması davasında karar

Maçka Parkı'nda uygunsuz olduğu iddiasıyla kıyafete müdahale ettiği iddiasıyla güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Çağla Köse'nin karşılıklı olarak hakaret suçundan yargılandıkları davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesinin bozmasının ardından dava bugün yeniden karara bağlandı. Mahkeme, Savaş İlter hakkında beraat, Çağla Köse hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi

SON DAKİKA: Maçka'daki kıyafet tartışmasında yeni gelişme! - Haberler
Maçka'daki kıyafet tartışmasında yeni gelişme!
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DHA

Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma yaşanmıştı. İddiaya göre güvenlik görevlisi Savaş İlter, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca "Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" derken, Çağla Köse de "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" demişti.

DHA'nın haberine göre, karşılıklı yaşanan tartışmada Savaş İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İLK YARGILAMADA GÜVENLİK GÖREVLİSİNE PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Mahkeme ilk yargılama sonunda Savaş İlter'e "Hakaret" suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Çağla Köse hakkında ise haksız fiile tepki olarak hakaret ettiği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmedilmişti.

KARAR ÜST MAHKEMEDE BOZULDU

Ancak karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Bozma sonrası İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Çağla Köse ve Savaş İlter de geldi.

"KİBARCA RİCA ETSE BU DURUMLAR OLMAZDI"

Çağla Köse, "O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Şikayetim devam etmektedir" dedi. Köse son sözünde ise "Kavgayı çıkaran ben değilim" dedi.

Savaş İlter ise "Beraatimi istiyorum. Karşı tarafın da ceza almasını istiyorum" dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BERAAT, KÖSE'YE İSE CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme, Savaş İlter'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme, Çağla Köse'nin ise hakaret sözünü, haksız bir fiile tepki olarak söylediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını hükmetti.

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