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Maçlar iptal mi edildi? Deprem sebebiyle Süper Lig maçları ertelendi mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer peş peşe duyurularda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu spor organizasyonlarına dair son dakika açıklamalarda bulundu. Depremin ardından Süper Lig'de maçlar ertelendi mi? sorusu gündeme geldi. İşte Süper Lig maçlarının iptal edilip edilmediğine dair detaylar...

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  • Maçlar iptal mi? Deprem sebebiyle Süper Lig maçları ertelendi mi, müsabakalar ne zaman başlayacak?

    Türkiye acı bir haber ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerin de yoğun etkilendiği depremde çok sayıda bina çöktü. Yaşanan depremin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi, lig maçları ne zaman başlayacak? İşte konuya dair detaylar...
  • Maçlar iptal mi? Deprem sebebiyle Süper Lig maçları ertelendi mi, müsabakalar ne zaman başlayacak?

    MAÇLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.
  • Maçlar iptal mi? Deprem sebebiyle Süper Lig maçları ertelendi mi, müsabakalar ne zaman başlayacak?

    SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

    Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
  • Maçlar iptal mi? Deprem sebebiyle Süper Lig maçları ertelendi mi, müsabakalar ne zaman başlayacak?

    Spor müsabaklarının başlayacağı tarih duyurulduğunda haberimiz güncellenecektir. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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