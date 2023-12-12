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TFF'DEN KRİTİK AÇIKLAMA!

TFF Yönetim Kurulu, saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi; "Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu.