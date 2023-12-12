TFF Başkanı Büyükekşi'den son dakika açıklaması! Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kalırken TFF Başkanı Büyükekşi'den son dakika açıklaması geldi. İşte son dakika açıklaması ile Süper Lig maçlarında son durum....
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içinde karışıklıklar yaşandı. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkarılırken gözler "Süper Lig maçları iptal mi, ertelendi mi ve ne zaman oynanacak?" sorusuna çevrildi. İşte FF Başkanı Büyükekşi'nin maçların durumuna ilişkin açıklaması...
FARUK KOCA'DAM HALİL UMUT MELER'E SALDIRI!
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı.
MELER ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ İLE SAHADAN ÇIKARILDI
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.
SOL GÖZÜ MORARDI!
Yumruk darbesi ile yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüntülere yansıdı. Saldırının ardından yere düşen ve uzun süre kalkamayan Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.
TFF'DEN KRİTİK AÇIKLAMA!
TFF Yönetim Kurulu, saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı.
Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.
Mehmet Büyükekşi; "Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu.
MAÇLAR ERTLENDİ Mİ, SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantı sonrasında açıklamasında; "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." dedi
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
"LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ"
TFF Başkanı açıklamasında; "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.