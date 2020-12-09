Maçlarda ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Pazartesi gününe kadar Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm maçlarda "skorbord"larda TFF tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce "Irkçılığa hayır" yazıları gösterilecek.