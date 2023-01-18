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Macron'a suikast planlayan 13 kişi hakim karşısına çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 2018 yılında saldırı planlamak ve komplo kurmakla suçlanan aşırı sağ bağlantılı 13 kişinin yargılanmasına başlandı.

Macron'a suikast planlayan 13 kişi hakim karşısına çıktı
AA

Fransız basınındaki haberlere göre, Les Barjols olarak bilinen aşırı sağ iltisaklı grupla bağlantılı 2'si kadın 13 kişi dün Paris Ceza Mahkemesinde Macron'a yönelik "terör ve komplo kurma" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Yaşları 22 ila 66 olan sanıklar Kasım 2018'de Macron'a, Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde saldırı planlamanın yanı sıra telefonda ve aralarındaki toplantılarda darbe planı yapmak, göçmenlere ve camilere yönelik şiddet eylemlerine hazırlanmak suçlamasıyla yargılanıyor.

Sanıklar, Macron'a yönelik saldırı teşebbüsünden suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Davanın şubat ayına kadar süreceği belirtiliyor.

FACEBOOK ÜZERİNDEN KURULMUŞTU

Fransız iç istihbarat ekipleri, 2018'de başlayan soruşturmada aşırı sağcı gruptan Jean-Pierre Bouyer'in, Macron'a saldırı planladığına yönelik bilgilere ulaşmıştı.

Fransız polisi Kasım 2018'de Bouyer'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi bir toplantı sırasında baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Polisler baskında, Peugeot 406 araç içinde kurşun geçirmez yelek ile askeri bıçak ve ekipmanların yanı sıra Bouyer'nin evinde silahlar ve mühimmat ele geçirmişti.

Fransa'da 2017'de Facebook üzerinden kurulan aşırı sağcı grubun 60 yaşlarındaki sözde lideri Denis Collinet ise 2020'de polislerce gözaltına alınmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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