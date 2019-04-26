Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus radyocuların şakasına alet oldu.

Rusya'da ünlüleri ve politikacıları, hatta İngiliz şarkıcı Elton John ile İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Jonhson'u hedef alan Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stoliarov isimli radyocular, kendilerini telefonda Ukrayna'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy olarak tanıtarak Macron ile görüştü.

21 Nisan günü, seçimden hemen sonra yapılan görüşmede komedyenler Macron'u uzun süre kandırdı. Radyoculardan birinin Macron'a "Bugün kendimi seçimi yeni kazanmış Putin gibi hissediyorum" dediği duyulurken, Macron ise gülerek "Sen daha orada sistemi oturtamadın. Bir iki muhalifi hapse attırman gerekli" yanıtı veriyor. "5 dakika süren görüşmenin şaka amaçlı olduğu anlaşılınca ise telefon kapatılıyor.