Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akşam saatlerinde Fransa halkına seslendi.

Konuşmasının ana bölümünü Ukrayna Savaşı'na ayıran Macron, ABD'nin Ukrayna ile devam etmemesi hâlinde kendilerinin hazır olması gerektiğini belirtti.

Macron, Rusya'nın Avrupa sınırlarına saygı göstermediğini belirtirken, Avrupa'ya barışın ancak barışçıl bir Rusya ile gelebileceğinin altını çizdi.

Macron ayrıca bir karar noktasına geldiklerini ifade ederek "Ukrayna, Fransa ve Avrupa'nın güvenliği için bir karar noktasındayız." dedi.

"ATEŞKESİ RUSYA BOZMUŞTU"

Macron da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi Rusya ile gelişen tarihsel tecrübeye atıfta bulundu. Ukrayna'da daha önce de ateşkes sağlandığını belirten Macron, ateşkesin Rusya'nın ihlâlleri sonucu bozulduğunu ifade etti.

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"AVRUPA'NIN GELECEĞİ MOSKOVA VE WASHİNGTON'DA BELİRLENEMEZ"

Macron, Rusya ile ABD arasında başlayan barış görüşmelerine de işaret etti. Avrupa'nın ve Ukrayna'nın da müzakerelere katılması gerektiğine dair görüşe katılan Macron "Avrupa'nın geleceği Moskova ve Washington'da belirlenemez." dedi. Macron ayrıca Avrupa'daki en etkili orduya sahip olduklarına dikkat çekerek, kendisinden önceki Fransız yöneticiler tarafından alınan kararları övdü.

Son dönemde Avrupalı politikacılar tarafından sıklıkla gündeme getirilen savunma bütçelerinin artırılması konusu da Macron'un konuşmasında önemli bir yer tuttu. Macron güvenli bir Avrupa için askeri harcamaların artırılması çağrısında bulundu.

NÜKLEER SİLAHLAR KONUSU

ABD'nin Avrupa'nın savunması politikasındaki değişiklik emâreleri özellikle Alman politikacılar arasında endişe yaratmıştı. Nükleer silah konusunda, ABD'nin yokluğu durumunda alternatif arayan politikacılardan, Fransa'nın nükleer kapasitesi için talep geldi.

Macron konuşmasında nükleer caydırıcılık konusunda Avrupalı ortaklarıyla görüşmeye hazır olduklarını belirtti.