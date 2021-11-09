Fransa nükleer reaktörler inşa edecek 0:00 / 0:00

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın gaz ve elektrik faturalarında bir artışla karşı karşıya olduğu bir dönemde, ülkenin enerji arzı için yabancı ülkelere bağımlılığını azaltmasına olanak sağlaması için yeni nükleer reaktörler inşa edeceğini söyledi.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında Macron, Fransa'nın ülke içindeki önemli teknolojik bileşenlerin üretimini hızlandırması gerektiğini söyleyerek, bu tür ürünlerin ABD ve Asya'dan sağlanmasının azaltılması gerektiğini belirtti.

Enerji krizi kıtayı sarsarken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron daha önce ülkesindeki nükleer reaktörlerin bir kısmını kapatma yönündeki vaadinden dönerek, 12 Ekim’de Fransa’nın nükleer enerji üretimini artırmaya karar verdiğini söylemişti.

2017 yılındaki seçim kampanyasında yeni emeklilik sistemini ön plana çıkaran Macron, koronavirüs salgını nedeniyle bu sistemin uygulanmasının maliyetli olacağını öne sürerek sistemi yürürlüğe koymayı ertelediklerini açıkladı.

Macron, aralık ayının başından itibaren 50-64 yaşları arasındakilere üçüncü doz aşının sağlanacağını söylerken, Avrupa'da beşinci bir vaka dalgasının ortaya çıkması konusunda uyarıda bulundu. Sağlık sisteminin alarm verdiğini ifade eden Macron, aşılanmamış Fransız vatandaşları da "Aşı olun. Kendinizi korumak için aşı olun. Normal yaşamak için aşı olun" sözleriyle aşı yaptırmaya çağırdı.