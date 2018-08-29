Macron: Avrupa Birliği'nin güvenliği artık ABD'ye bırakılamaz
ABD - AB ilişkileri Trump yönetiminin izlediği politikalarla mesafelenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin güvenliğinin artık ABD'ye emanet edilemeyeceğini söyledi.
29.08.2018 - 10:51 | Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği'nin güvenliğini güçlendirecek yeni öneriler hazırladığını, AB'nin güvenliğinin artık ABD'ye emanet edilemeyeceğini söyledi.
Elysee Sarayı'nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Macron, AB'nin güvenliğine ilişkin önerilerini önümüzdeki aylarda sunacağını da kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı "Rusya da dahil Avrupa'daki bütün ortaklarımızla güvenlik konularını enine boyuna gözden geçirmemizi isteyeceğim" dedi.
Macron'un konuşması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefikleriyle arasına mesafe koyan bir dizi açıklama yapmıştı.
Trump açıklamalarında defalarca bu Batı ittifakının karşılıklı savunma konularındaki kararlılığını sorguladığı gibi ABD'nin Avrupa'ya verdiği askeri desteğin fazla masraflı olduğundan şikayet etti.
Almanya-Fransa ekseni
Geçen yıl yapılan seçimlerle iş başına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'de derinlemesine siyasi reformlar için çabalayacağını vaadetmişti.
Macron'un önerileri arasında şimdiye kadar çok fazla destek bulmayan Euro bölgesi için ayrı bir bütçe önerisi de var.
Yarın Danimarka ve Finlandiya'ya üç günlük bir geziye çıkacak olan Fransa Cumhurbaşkanı AB için önerdiği reformlara destek arayışını sürdürecek.
Avrupa Birliği içinde en güçlü ülke Almanya Macron'un planlarına temkinli bir destek vermekle yetindi ama Avrupa'nın daha kapsamlı bir askeri işbirliğine gitmesi çağrıları Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yakınlarda açıkladığı görüşlerle örtüşüyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas geçen hafta Handelsblatt gazetesine yazdığı makalede Avrupa-ABD ilişkileri mesafelenirken AB'ye "sorumluluğu paylaşarak yeni bir ağırlık merkezi oluşturma" çağrısı yapmıştı.
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Macron: Avrupa Birliği'nin güvenliği artık ABD'ye bırakılamaz/macron-avrupa-birligi-nin-guvenligi-artik-abd-ye-birakilamaz-21196062119606
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