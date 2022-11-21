Macron'dan Rusya'ya 'avlama projesi' suçlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Macron'dan Rusya'ya 'avlama projesi' suçlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağlayarak bu ülkeyi "Fransa'yı avlama projesi yürütmekle" suçladı.

Macron'dan Rusya'ya 'avlama projesi' suçlaması
AA

Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta bulunan Macron, TV5 Monde'a verdiği demeçte, Rusya'nın, Fransa'nın askeri anlamda anlaşmazlığa düştüğü veya etki kaybı yaşadığı zor durumdaki Afrika ülkeleri üzerinden "Fransız avcılığı yaptığını" ileri sürdü.

Fransa'nın eski sömürgelerinde ekonomik ve tarihi bağlarını kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya Macron, bu söylemin başka ülkelerce oluşturulan bir algı biçimi olduğunu söyledi.

Macron, "Afrika'da etki inşa etmek isteyen çeşitli güçler (devletler), insanları şüpheye düşürerek Fransa'ya ve Fransızcaya zarar vermek ve kendi çıkarlarına zemin oluşturmak istiyor." diyerek, TV5 Monde dahil birçok kanala Rusya tarafından fonlanan aktivistlerin çıkıp Fransız karşıtlığı yaptığını savundu.

FRANSA ESKİ SÖMÜRGELERDE İSTENMEMESİNİ BAŞKA ÜLKELERİN VARLIĞINA BAĞLIYOR

Terörle mücadele gerekçesiyle Afrika'nın Sahel bölgesinde askeri üsler kuran Fransa, tartışmalı varlığına ilişkin bilanço netleşmeden, bölge halkının ülkeye yönelik protestoları ve yaşanan diplomatik sıkıntılar üzerine strateji değişikliğine giderek 10 yıldır Mali'de görev yapan askeri birliklerini tamamen çekti.

Fransa; Rusya'yı Wagner paralı askerleri üzerinden Mali başta olmak üzere bölgede Fransız karşıtlığı ve manipülasyon yapmakla suçluyor.

Rusya, Wagner'in kendisini temsil etmediğini ileri sürerken, Fransa; Mali, Burkina Faso, Nijer gibi Afrika'daki eski sömürgelerinde Fransız varlığından duyulan rahatsızlığı Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin artan etkisine bağlıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu
DÜNYA Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Filipinler'de protesto edildi
DÜNYA ABD Başkan Yardımcısı Harris protesto ile karşılandı
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Endonezya'da 5,6'lık deprem: 20 ölü
Hindistan’da 48 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 30 yaralı
DÜNYA Hindistan’da 48 araçlık zincirleme kaza
Meksika'da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı
DÜNYA Meksika'da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine ...
Eski ABD Başkanı Trump, Twitter hesabının açılmasının ardından ilk kez konuştu: Twitter'a dönecek mi?
DÜNYA Trump Twitter'a dönecek mi?
Kazakistan'da cumhurbaşkanlığını seçimini Tokayev kazandı
DÜNYA Kazakistan'da seçim sonuçları belli oldu
Rus hava saldırılarında zarar gördü: Ukrayna'da ülke çapında elektrik kesintileri yaşanacak
DÜNYA Ukrayna'da ülke çapında elektrik kesintileri ...
Irak'ın kuzeyine füze ve İHA saldırısı
DÜNYA Irak'ın kuzeyine füze ve İHA saldırısı
Zelenskiy'den Luhansk açıklaması: "Yavaş yavaş ilerliyoruz"
DÜNYA Zelenskiy'den Luhansk açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.