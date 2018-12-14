Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Haftalardır devam eden ve polisle göstericilerin çatıştığı gösterilere ilişkin konuşan Macron, "Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini sanmıyorum." dedi.

Göstericilerin taleplerini duyduğunu belirten ve attığı adımları savunan Macron, "Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacı var. Yeniden normal olarak işlemesi gerekiyor." diye konuştu.

Macron, istifa çağrılarını ise reddetti.

Brexit anlaşmasında değişiklik yapılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Macron, "Bir anlaşma var, mümkün olan tek ve en iyi anlaşma, yeniden müzakere edemeyiz. Ama açıklığa kavuşturabilir ve güvence verebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

SARI YELEKLİLER YARINA HAZIRLANIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile haftalardır şiddetli eylemelerine devam eden Sarı Yelekliler’in yarın da sokaklara çıkacağı kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner hafta başında Strazburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen silahlı saldırının ardından eylemcilere sokağa çıkmamaları konusunda çağrıda bulunsa da Sarı Yelekliler’in yarın 5’inci kez protesto gösterisi düzenleyeceği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına karar verdi. Geçen hafta Cumartesi günü olduğu gibi, ülke genelinde güvenlik güçlerinin harekete geçirileceği belirtildi.

Sarı Yelekliler’in, hükümetin çağrılarını yok sayarak eylem yapacaklarını duyurmaları üzerine hükümette endişeler arttı.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.

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