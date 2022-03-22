Macron: Savaş nedeniyle gıda kriziyle karşı karşıyayız 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.

Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.

PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa tarafının inisiyatifi ile Putin ve Macron telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki lider, Ukrayna'daki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.