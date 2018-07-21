Macron'un polis kaskıyla gösterici döven koruması kovuldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, polis kaskı takarak bir göstericiyi döverken çekilen görüntüleri ortaya çıkan korumasını kovduğu duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan güvenlik dananışmanı Alexnadre Benalla'nın, 1 Mayıs eylemleri sırasında göstericilere başındaki polis kaskıyla saldırırken görüldüğü bir video kaydı ortaya çıkmıştı.

Video kaydındaki kişinin Benalla olduğunu Le Monde gazetesi ortaya çıkartmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili "yeni gerçeklerin" ortaya çıkmasının ardından Macron'nun Benalla'yı kovmaya karar verdiği belirtildi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi "Alexandre Benalla'nın kabahatli haraketi konusunda yeni gerçekler cumhurbaşkanının dikkatine sunuldu. Sonuç olarak da cumhurbaşkanlığı Benalla'nın görevden alınması sürecini başlattı" dedi.

Söz konusu videoda yakasında bir isimlik olan Benalla polislerin arasındaki bir göstericiyi dövüyor.

https://twitter.com/T_Bouhafs/status/991381135631486976

Bu kişinin Benalla olduğunun tespit edilmesinden sonra, muhalif liderler Macron'u güvenlik görevlisin hemen kovamamakla ve sessiz kalmakla eleştirmişti.

Macron, dün ülkenin güneyine yaptığı bir seyahatte gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlamayı reddetmiş ve "Buraya sizi görmeye gelmedim, belediye başkanını görmeye geldim demişti.

Savcılık da Benalla hakkında "şiddet, polis memurunun yetki alanına girmek ve kamu görevlilerine ayrılmış sembolleri takmaktan" soruşturma başlatmıştı.

Daha sonra da parlamentonun alt kanadının başkanı Francois de Rugy meclisin de soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Benalla birçok toplantıda Macron'un yanında görülüyor. Alexandre Benalla son olarak Fransa Milli Takımı'nın Paris'te Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlandığı etkinlikler sırasında takım otobüsünün yanında görülmüştü.

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