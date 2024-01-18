Macron ve Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşını görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında Ukrayna halkını desteklemeye kararlı olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Zelenskiy'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un, Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında ülkesinin Ukrayna halkını desteklemeye kararlı olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Macron'un, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna'ya şubatta bir ziyaret gerçekleştirme niyetinde olduğu, bu ziyarette iki ülke arasında bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un Fransa'nın, Ukrayna ordusunun eğitimi konusunda üzerine düşeni yapmaya ve kendi topraklarını savunmalarına yardım etmeye devam edeceğini ve ülkesinin Ukrayna'ya göndereceği yeni askeri teslimatlar hakkında Zelenskiy'e bilgi verdiği kaydedildi.