Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strasbourg kentinde 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan terör saldırısı için saldırının gerçekleştirildiği Noel Pazarı’nda düzenlenen törene katıldı. Macron, saldırı yerine beyaz gül bırakıp saygı duruşunda bulundu. Tören yerindeki polis memurları ile görüşen Macron daha sonra memurlar ile birlikte Fransız Milli Marşı’nı okudu.

İHA'nın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren Cherif Chekatt’in dün düzenlenen bir operasyon ile öldürülmesine karşın ülkede “saldırı riski” planına geçildiği kaydedildi. Öte yandan terör saldırı riskine rağmen Cumartesi günü Sarı Yelekliler’in eylemlerine devam edeceği belirtildi.

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