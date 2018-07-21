Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla’nın gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

"Le Figaro" gazetesinde yer alan habere göre, Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli bir şekilde darbeden Benalla’nın gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

1 Mayıs gösterilerinde görevini kötüye kullandığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase için de bu sürenin uzatılması kararı verildi.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, pazartesi günü Ulusal Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Fransız basını, Collomb’un, gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci darbettiği bilgisine sahip olduğunu yazmıştı. Fransa’daki aşırı solcu ve sağ partiler, bunun üzerine Collomb’un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı'nın, dün gözaltına alınan Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı belirtilmişti. Darp olayıyla bağlantılı olarak 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edilmişti.

Le Monde gazetesi, Benalla'nın, iki gün önce 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımlamış ve Paris Savcılığı, Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söylemişti. Haberde, Macron'un olayın ertesi günü bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği belirtilmişti.

Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.









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