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Madagaskar'da stadyumda izdiham: En az 16 kişi ezilerek öldü

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı stadyumda yaşanan izdiham sonucu en az 16 kişi ezilerek hayatını kaybetti. Onlarca kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Madagaskar'da stadyumda izdiham: En az 16 kişi ezilerek öldü
BBC TÜRKÇE
- EPA

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı stadyumda yaşanan izdiham sonucu en az 16 kişi ezilerek hayatını kaybetti. Onlarca kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Aynı statta geçen Eylül'de de aşırı kalabalık sonucu benzer bir olay yaşanmış, bir kişi ölmüş, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Fransız AFP haber ajansına göre, ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 59'uncu yıldönümünde yapılan törenlerden sonra polis kapıları açtı.

Ancak polisin sonradan ani bir kararla bazıları kapıları kapatmasından sonra izdiham yaşandı. Kapılarda yığılan insanlar birbirini ezmeye başladı.

- BBC

Olayda yaralanan Jean Claude Etienne Rakotoarimanana adlı 29 yaşındaki bir kişi, "Kapılar açıldığında biz önlerdeydik. Aniden insanlar önümüze geçmeye çalıştı. Bizi itmeye başladılar. Hatta yumrukluyorlardı. İzdiham sırasında bayılmışım" dedi.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina olayın ardından yaralıları hastanede ziyaret etti ve bu kişilerin hastane masraflarının karşılanacağını açıkladı.

- AFP
Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina olayın ardından yaralıları hastanede ziyaret etti.

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