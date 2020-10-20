Madagaskarlı öğrenciler ülkelerine

AA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi Olivier Nicolas Jean Jacques Razafindramonja (25),Djamal Hobiniaina Harris ve Castelo Zafy Soaib, Madagaskar'ın güneyinde kuraklık nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları bir nebze olsun gidermek için çalışma başlattı.

Hazırladıkları projeyle 135 bin insanın yaşadığı bölgede su kuyusu açılması için girişimlerde bulunan öğrenciler, ülkelerine 6 bin 500 kilometre öteden yardım götürmeyi amaçlıyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve proje sorumlusu Razafindramonja, AA muhabirine, 2014 yılından beri Türkiye'de bulunduğunu ve burada yaşamaktan memnun olduğunu söyledi.

Ülkelerindeki kuraklık nedeniyle insanların ölümle karşı karşıya kaldığına işaret eden Razafindramonja, yağmur yağmadığı zaman bölgedeki 2 büyük nehrin yeterli gelmediğini anlattı.

Razafindramonja, temiz içme suyu bulmanın güç olduğuna dikkati çekerek, böyle zamanlarda nehirdeki çamurlu suyun içildiğini ve bunun da çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Üniversite eğitimi kapsamında kalkınma planları üzerine çalıştığını dile getiren Razafindramonja, Madagaskar için Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşayan arkadaşlarıyla bir proje geliştirdiklerini ifade etti.

Yaptıkları girişimlerle iki su kuyusu açıldığını ancak 135 bin kişinin yaşadığı güney bölgesinde temiz suyun acil ihtiyaç olduğunu aktaran Razafindramonja, bir su kuyusu açılması için en az iki haftaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

- "Su alabilmek için hayvanlarını satıyorlar"

Razafindramonja, bölgedeki iki nehrin genelde tarım ve hayvancılık için kullanıldığını ancak derin olmadığı için kuraklıktan çabuk etkilendiğini ifade etti.

Kuraklık nedeniyle tarımın da iki yıldır düzenli yapılamadığını, bölgedeki insanların su ihtiyacını karşılayabilmek için hayvanlarını sattıklarını dile getiren Razafindramonja, şöyle devam etti:

"Bazı insanlar su ihtiyacını kaktüslerden gidermeye çalışıyor. Devletin 1960 yılında yaptığı ve hiç tadilat görmeyen su kuyuları, depoları çöktü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, günde 10-25 arasında vatandaşımız hayatını kaybediyor. Onları kurtarmak için proje yaptık. Nehirden içilen su çamurlu. Bakteri var. Çeşitli filtreler kullanıyorlar ancak onlar da sağlıklı değil. Bizi, arkadaşlarımızı, çocuklarımızı yalnız bırakmayın. İnsanlar susuzluğun son aşamasına geldi. Ben şu an Türkiye'deyim. Elhamdülillah temiz su içiyorum ama Madagaskar'da yaşayan vatandaşlarımıza yardım edemediğimiz için acı çekiyoruz. Onun için destek rica ediyoruz."

SAÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Djamal Hobiniaina Harris de ülkesinde yaşanan sıkıntıların büyüdüğünü ve bölgede su kuyusuna çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.