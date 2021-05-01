Madagaskarlı Toky'nin sanat eserleri adaya gelen turistlerin ilgi odağı oluyor

AA

Geleneksel el sanatlarıyla uğraşan Madagaskarlı Miora Niaina Toky'nin sanat eserleri, yıllardır yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Toky, AA muhabirine, 12 yaşında el sanatları öğrenmeye başladığını; ahşap oymacılığından sepetlere, müzik aletlerinden nakış işlemeciliğine kadar Madagaskar'a özgü birçok geleneksel el sanatı icra ettiğini söyledi.

Anne ve babasını kaybettikten sonra duygularını el sanatlarına döktüğünü dile getiren Toky, Madagaskar'daki el sanatları ve kendi eserleri hakkında bilgi verdi.

Toky, Madagaskar'daki el sanatlarının işçiliği ve tarihiyle derin bir geçmişe dayandığını belirterek "Dünya üzerinde de önemli bir yere sahiptir." dedi.

El sanatlarıyla Madagaskar kültürünü dünyaya tanıtmayı hedeflediğini belirten Toky, el sanatlarının nesilden nesle aktarılan ve ülke kültürünü bugüne yansıtan istisnai eserler olduğunu sözlerine ekledi.

- Anne ve babasının özlemini el sanatlarına işledi

Toky, annesizliğin ve babasızlığın verdiği sessizliği ve suskunluğu el sanatlarına dökerek ifade etmeye çalıştığını belirterek "İlkokulda öğretmenimiz ders anlatırken resim çizerdim, öğretmenimiz fark ederdi ama derslerimde başarılı olduğumu bildiği için ve derslerimi aksatmadığım için hiçbir şey fark ettirmez, derse devam ederdi. Sanırım en büyük şansım da ilkokulda iyi bir öğretmene sahip olmamdı." diye konuştu.

Çocukluktan itibaren, uzun yıllar el sanatları alanında eğitim alan Toky'nin eserleri, Madagaskar'ın başkenti ve en büyük şehri olan Antananarivo'daki dükkanında yerli ve yabancı birçok turist tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Toky, "El sanatlarına bağlanmamak mümkün değil. Ahşap oyması, çömlek, sepet, müzik aletleri ve resim gibi birçok alanda eserler hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

El sanatlarının vakit, azim, sabır ve sevgi istediğini kaydeden Toky, sanatçıların kimsede olmayanları görebildiğini, hissedebildiğini ve hayal gücünün oldukça geniş olduğunu belirtti.

Toky, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının işlerini olumsuz etkilediğin belirterek "Salgın nedeniyle turistler eskisi gibi gelmiyor, bu yıl bizim için çok kötü geçti ama ben vazgeçmeyeceğim. Tanrının bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum." diye konuştu.