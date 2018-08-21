Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan Yüzme Milli Takımımız, saat 16.30'da Dublin'den kalkan uçakla akşam saat 22.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

"DUALARLA BİRLİKTE KAZANDIK"

AA'nın haberine göre Kadınlar 50 metre sırtüstünde Altın madalya sahibi olan Sümeyye Boyacı, bu başarıyı hep birlikte kazandıklarını belirterek, "Sadece bizim değil, tüm ekibimizin, akrabalarımızın, Türkiye’nin dualarıyla birlikte kazandık. Bu yarış oldukça heyecanlı ve zorlu bir yarıştı. Bizim için büyük bir tecrübe oldu.’’ dedi.

S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte Gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk, Türkiye’yi gururlandırdığı ve Avrupa ikincisi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

S5 kategorisinde erkekler Bronz madalya kazanan Beytullah Eroğlu, gururlu ve mutlu olduğunu ve bugün dört madalya ile Türkiye’ye döndüklerini bildirdi. Eroğlu, daha önce bu kadar madalya hiç almadıklarına değinerek, "Artık Beytullah’tan başka bayrağımızı dalgalandıranlar var, marşımızı söyletenler var. Ve ben bunun şu demek olduğuna inanıyorum; tüm dünyaya bütün zorluklara rağmen ayaktayız ve biz hiçbir zaman yenilmeyeceğiz, her zaman başaracağız, kazanacağımıza inanıyorum. Bu yaptıklarımız söylediklerimin teminatıdır.’’ diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa İpek ise ülke olarak çok iyi hazırlandıklarına işaret ederek, "2016’da Avrupa Şampiyonasına 7 sporcuyla gitmiştik. Bu sefer 15 sporcuyla gittik. Genç ekibiz, genç arkadaşlarla ülkemize böyle bir gururu yaşattık. Ben çocuklarımla gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonra daha büyük başarılar geleceğine inanıyorum.’’ ifadesini kullandı.

Bedensel engelliler yüzme bütçelerinin çok az olduğuna dikkati çeken İpek, şunları kaydetti: "Eğer federasyonumuza daha çok imkan tanınırsa biz daha çok fedakarlık yapacağız. Daha çok büyük başarılar elde edeceğiz. Ben buraya gelirken 15 Ağustos’ta kızım doğum yapacaktı. Ağlaya ağlaya geldim o da ağladı ben de ağladım. Ve bu çocuklarım yanında olmak için…evet şuanda kızım benle konuşmuyor. Kızıma buradan teşekkür ediyorum. Kendisi böyle bir şeye müsaade edip bu çocuklarım yanında Avrupa şampiyonası bana yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum.’’

İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı kadınlar 50 metre sırtüstünde altın ve bronz madalyanın sahibi oldu. S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte Sevilay Öztürk gümüş, S5 kategorisi erkekler 50 metre kelebekte Beytullah Eroğlu bronz madalya kazandı.

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