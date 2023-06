DHA'da yer alan habere göre Ak, "Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok. Ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.

Aynı patlamada kardeşi Soner Ak'ı kaybeden İzzet Ak, "Benim için çok zor bir süreç, 43 şehidimiz var. Grizu patlaması arkasından toz patlaması. Yangının yaktığı oldu, yangının arkasında bıraktığı zehirli gazın zehirledikleri oldu. Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.

"EŞİMİ ALIP GİDİYORUZ, ÇOK MUTLUYUM"

İzzet Ak'ın dini nikahlı eşi Şengül Bilgin ise, "İçimiz buruk, kayınımı kaybettim. 43 şehidimizin mekanı cennet olsun. Eşimi alıp gidiyoruz, çok mutluyum. Başından bir an ayrılmadım. Gitmek istemedim çünkü eşim buradayken hiçbir şeyin tadı yoktu" diye konuştu.

"İLMEK İLMEK DOKUYARAK BU GÜNLERE GELDİK"

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Aslında biz 8 ayı devirdik, 8 ayın üzerine çıktık. 8 ayın üzerinde çok ciddi bir birliktelik, çok ciddi bir mücadele hatta zamana karşı yarışıldığı bir dönem yaşadık. Bir defa, Bartın'dan buraya transfer edildiği gecenin hemen sabahında başlayan çok ciddi bir takım çalışması, başta yanık kliniğimizin şefi ve yoğun bakım, anestezi, enfeksiyon, göğüs gibi birçok branşın hocalarının her sabah hiç üşenmeden hastalarımızın başında toplandığı ve her gün hocalar düzeyinde benimde başkanlık yaptığım bir konseyle her anı ilmek ilmek dokuyarak aslında bu günlere geldik. Yüzde 80-90 düzeyinde çok ciddi bir yanık, açıkçası bunların iyileştirilmesi ve sevdiklerine kavuşturulması ayrı bir onur ve gurur meselesi. Tabi şuan da biz kendisini memleket havası alsın diye gönderiyoruz. Uzun bir süreç var, plastik cerrahı girişimlerimiz olacak, hala lezyonlarımız devam edecek. Daha uzun bir yol yürüyüşümüz olacak. En azından bayramı, İzzet beyin ailesiyle geçirecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.