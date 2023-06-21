Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel 43 kişinin öldüğü korkunç kazadan kurtulmuştu! 8 ay sonra taburcu... - Haberler
ABONE OL

Bartın'da 43 kişinin öldüğü maden kazasında yaralanmıştı, 8 ay sonra taburcu edildi

Amasra'da 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasında yaralanan İzzet Ak, tedavi gördüğü hastaneden 8 ay sonra taburcu edildi

43 kişinin öldüğü korkunç kazadan kurtulmuştu! 8 ay sonra taburcu... - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bartın'da 43 madencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yaralı olarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İzzet Ak, 8 aylık tedavisinin ardından taburcu oldu.

DHA'da yer alan habere göre Ak, "Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok. Ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.

Bartın'da 14 Ekim 2022 yılında meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yaralı 6 işçi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kardeşi Soner Ak'ın hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtarılan ve 6 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 aydır hastanede tedavi altında olan İzzet Ak bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Ak, "Oradan fazla bir şey hatırlamıyorum, bir tek ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık. Buradan taburcu olan Erol Bulut kardeşim 'Ben burayı kendim yapamıyorum, bir kişi lazım' dedi. Bende amire söyledikten sonra yardımcı olmaya yanına gittim. Gittikten 5 dakika sonra birden film koptu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi hala daha iş yerinde sanıyorum. Buraya geldim, aradan 4 buçuk, 5 ay geçmiş. Benim için çok zor bir 4 buçuk- 5 ay geçti, yoğun bakımda ki hocalarımızdan, devletimizden, bana destek olan eşim, kardeşim, hasta bakıcılarımız olsun herkesten Allah razı olsun" dedi.

"ŞEHİTLERDEN BİRİSİ BENİM KARDEŞİM"

Aynı patlamada kardeşi Soner Ak'ı kaybeden İzzet Ak, "Benim için çok zor bir süreç, 43 şehidimiz var. Grizu patlaması arkasından toz patlaması. Yangının yaktığı oldu, yangının arkasında bıraktığı zehirli gazın zehirledikleri oldu. Şehitlerden birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum. İçim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok ama mecburum, her şeye dayanıklı olmak zorundayım. 3 çocuğum var, ilk işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Onları çok özledim, ailemi özledim, köyümü özledim, arkadaşlarımı özledim" dedi.

"EŞİMİ ALIP GİDİYORUZ, ÇOK MUTLUYUM"

İzzet Ak'ın dini nikahlı eşi Şengül Bilgin ise, "İçimiz buruk, kayınımı kaybettim. 43 şehidimizin mekanı cennet olsun. Eşimi alıp gidiyoruz, çok mutluyum. Başından bir an ayrılmadım. Gitmek istemedim çünkü eşim buradayken hiçbir şeyin tadı yoktu" diye konuştu.

"İLMEK İLMEK DOKUYARAK BU GÜNLERE GELDİK"

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Aslında biz 8 ayı devirdik, 8 ayın üzerine çıktık. 8 ayın üzerinde çok ciddi bir birliktelik, çok ciddi bir mücadele hatta zamana karşı yarışıldığı bir dönem yaşadık. Bir defa, Bartın'dan buraya transfer edildiği gecenin hemen sabahında başlayan çok ciddi bir takım çalışması, başta yanık kliniğimizin şefi ve yoğun bakım, anestezi, enfeksiyon, göğüs gibi birçok branşın hocalarının her sabah hiç üşenmeden hastalarımızın başında toplandığı ve her gün hocalar düzeyinde benimde başkanlık yaptığım bir konseyle her anı ilmek ilmek dokuyarak aslında bu günlere geldik. Yüzde 80-90 düzeyinde çok ciddi bir yanık, açıkçası bunların iyileştirilmesi ve sevdiklerine kavuşturulması ayrı bir onur ve gurur meselesi. Tabi şuan da biz kendisini memleket havası alsın diye gönderiyoruz. Uzun bir süreç var, plastik cerrahı girişimlerimiz olacak, hala lezyonlarımız devam edecek. Daha uzun bir yol yürüyüşümüz olacak. En azından bayramı, İzzet beyin ailesiyle geçirecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"140 CİVARINDA KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKTE AMELİYATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Yanık Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, "İzzet Ak, bugün taburcu olmak durumunda, 8 ay önce bize gelmişlerdi. Çok ağır yaralı durumunda hastanemize kabul edilmişti. Yüzde 90 ağır yanıkları söz konusuydu, 4 buçuk ay kadar uyutuldu. Şuana kadar 140 civarında küçük, orta ve büyük ölçekte ameliyatlar gerçekleştirildi. Sonuçta da sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcusunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Literatür olarak ölüm oranı çok yüksek bir yanık grupları, 10-15 sene öncesinde de bizim kurtardıklarımız çok zor oluyordu. Ancak son yıllarda gelişen teknolojik alt yapılar, bu teknolojiye ulaşma süreçlerinin daha kolay olması, devletimizin de bu konuda bize yardımcı olması ve diğer hocalarımızın çok büyük destekleriyle, Ankara'dan, İstanbul'dan diğer başka illerden hastamızın kurtulması için konsey ve bilim kurulu da oluşturduk" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir arazi dehşeti de Zonguldak'tan!
GÜNDEM Bir arazi dehşeti de Zonguldak'tan!
Diyarbakır Havalimanı otoparkında 'sıfır araç' bilmecesi
GÜNDEM Havalimanında 'sıfır araç' bilmecesi
ÖSYM Başkanı Ersoy, en yaşlı ve en genç üniversite adaylarıyla buluştu
GÜNDEM ÖSYM Başkanı, en yaşlı ve en genç üniversite ...
Son dakika: Yine Diyarbakır, yine arazi kavgası yine kurşun yağdı!
GÜNDEM Yine arazi kavgası yine kurşun yağdı!
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü
GÜNDEM Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü
İstanbul, Üsküdar'da kediye ağda bandıyla işkence ettiler! - En son haberler
GÜNDEM Kediye ağda bandıyla işkence ettiler!
Valilik açıkladı: Anız yakanlar hakkında suç duyurusu
GÜNDEM Valilik açıkladı: Anız yakanlar hakkında suç duyurusu
Huawei'nin yeni katlanır telefonu Türkiye'de! Türkiye'nin en pahalı telefonu Huawei Mate X3 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
GÜNDEM Türkiye'nin en pahalı telefonu Huawei Mate X3 fiyatı ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Son dakika haberi: Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti
GÜNDEM Mantar can aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.