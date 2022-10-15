Maden şehidinin paylaşımı yürekleri dağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Maden şehidinin paylaşımı yürekleri dağladı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında hayatını kaybeden Yasin Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Maden şehidinin paylaşımı yürekleri dağladı
Maden şehidinin paylaşımı yürekleri dağladı
0:00 / 0:00
İHA

Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yasin Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı yürekleri dağladı.

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerden Yasin Çelik'in (22) sosyal medyada yaptığı paylaşımlar görenleri duygulandırdı. Çelik'in “Seviyoruz işimizi Allah sağ salim çalışmak nasip etsin kazasız belasız” gibi paylaşımlarının yanında "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı dikkat çekti. Çelik, öğle namazına müteakip Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verilmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bartın maden patlaması görüntüleri: Bartın Amasra maden ocağı patlamaları olay yeri fotoğrafları yürekleri yaktı!
GÜNDEM Bartın maden patlaması görüntüleri yürekleri yaktı!
Türk Eğitim Derneği, yaşamını yitiren maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu verecek
GÜNDEM Yaşamını yitiren maden işçilerinin çocuklarına eğitim ...
BARTIN MADEN PATLAMASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ: Bartın maden kazasında kaç kişi öldü, ölenlerin isimleri açıklandı mı?
GÜNDEM Bartın maden patlamasında ölenlerin isimleri belli ...
SON DAKİKA | Bartın'daki maden kazasında tedavi altındaki 6 madenciyle ilgili son durum! - Haberler
GÜNDEM Tedavi altındaki 6 madenciyle ilgili son durum!
Instagram çöktü mü, ne oldu? 15 Ekim 2022 İnstagram erişim problemi sorunu yaşanıyor
GÜNDEM Instagram çöktü mü?
Aile Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı başladı! 32.557 TL ile 65.108 TL arası maaşla Bilişim Personeli ilanını kaçırmayın!
GÜNDEM Aile Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ...
Grizu patlaması nedir, ne demek? Maden ocağında Grizu patlaması neden ve nasıl olur?
GÜNDEM Grizu patlaması nedir?
Son dakika haberi: Berkay Pınaroğlu 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda! - Bartın maden patlaması haberleri
GÜNDEM Berkay 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda!
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener ve DEVA Partisi lideri Babacan'dan Amasra mesajı
GÜNDEM Siyasilerden Amasra mesajı
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madenlerde ölümlü kazaları kabul edemeyiz
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madenlerde ölümlü kazaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.