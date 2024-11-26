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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Maden Suyu sektörünün paydaşları İstanbul’da buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        Masuder Başkanı Ömer Kızıl: "Avrupa’ya kıyasla mineral zenginliği açısından avantaja sahibiz"

        Kızılay İçecek tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi İstanbul'da başladı. Masuder Başkanı Ömer Kızıl, "Avrupa'ya kıyasla hem kaynak miktarı hem de mineral zenginliği açısından da büyük bir avantaja sahibiz. Avrupa'da ortalama mineral içeriği 500-1000 mg/l seviyesindeyken, Türkiye'de bu değerler 1000-3000 mg/l arasında değişiyor. Bu zenginliğimiz, uluslararası hijyen standartlarının üzerinde bir kaliteyle birleşerek, cam şişelerde tüketicilerimize ulaşıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:44
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        "Avrupa'ya kıyasla mineral zenginliği açısından avantaja sahibiz"
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        Türkiye’nin lider maden suyu üreticilerinden Kızılay Maden Suyu, 26 Kasım 2024 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de düzenlenen 3. Uluslararası Maden Suyu Kongresi’nin ilk gününde sektör temsilcileri ve maden suyu severlerle buluştu.

        İlk ikisi Kızılay Doğal Maden Suları tarafından organize edilen Uluslararası Maden Suyu Kongresi bu yıl, Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği öncülüğünde gerçekleşiyor. İlk günü Hilton İstanbul Bosphorus Otel’den gerçekleşen kongrenin, ikinci günü ise 27 Kasım Çarşamba günü online olarak düzenlenecek.

        “Bir Ömür Maden Suyu” temasının işlendiği kongrenin ilk gününde, Kızılay Maden Suyu deneyim alanını ziyaret eden konuklar ise koruyucu içermeyen, yüzde 100 şeker pancarlı ve zengin magnezyumlu ürünleri deneyimlerken, maden suyunun toplumsal faydaları, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve sektörün geleceği üzerine de bilgilendirildi.

        Kongrede ayrıca, maden suyunun toplumsal faydaları ve katma değerini artırmaya yönelik iş birliği fırsatları da ele alınırken, sektör temsilcileri geleceğin stratejilerini de tartıştı.

        Kongrenin ilk günü, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Masuder Başkanı Ömer Kızıl ve Bilim Kurulu Başkanı Muhammet Emin Çam’ın açılış konuşmaları ile başladı.

        Kızılay Başkanı Meriç Yılmaz, Kızılay Maden Suyu’nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alınmış bir emanet olarak değerlendirirken, Bilim Kurulu Başkanı Emin Çam ise maden suyunun dününü, bugününü, yarınını değerlendirdi.

        "AVRUPA’YA KIYASLA KAYNAK MİKTARI VE MİNERAL ZENGİNLİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR AVANTAJA SAHİBİZ"

        Maden suyunun faydalarını ve sektörün sorunlarını ele alan Masuder Başkanı Kızıl ise açılış konuşmasında, “Türkiye, geniş ve zengin coğrafyasıyla doğal kaynaklar açısından büyük bir hazineye sahip. Bu coğrafyanın bize sunduğu en değerli nimetlerden biri ise doğal maden sularımızdır. Soğuk olarak çıkarılan doğal maden sularımız sadece serinletici bir içecek değil, aynı zamanda kemiklerimize, kaslarımıza, kalbimize ve sindirim sistemimize destek olan eşsiz bir sağlık kaynağıdır. Avrupa’ya kıyasla da hem kaynak miktarı hem de mineral zenginliği açısından da büyük bir avantaja sahibiz. Avrupa’da ortalama mineral içeriği 500-1000 mg/l seviyesindeyken, Türkiye’de bu değerler 1000-3000 mg/l arasında değişiyor. Bu zenginliğimiz, uluslararası hijyen standartlarının üzerinde bir kaliteyle birleşerek, cam şişelerde tüketicilerimize ulaşıyor. Böylelikle sadece farklı lezzet alternatifleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda porsiyon kontrolü ve çevre dostu bir çözüm de sağlıyoruz" dedi.

        Kızıl sözlerine şöyle devam etti:

        “Bugün ana teması ‘Bir Ömür Maden Suyu’ olan bu önemli kongrede, maden suyunun sağlığa olan faydalarını, sektörün ihtiyaçlarını ve Türkiye’nin bu alandaki eşsiz potansiyelini ele alacağız. Üstelik, bu kaynakların tamamı ülkemizin zengin coğrafyasından geliyor. Bu kıymetli organizasyonun, sektörümüz için yeni iş birliklerine kapı aralayarak, Türk maden suyunu küresel arenada hak ettiği yere taşıyacağına inanıyorum. 3. Uluslararası Maden Suyu Kongresi’nin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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        "MADEN SUYU, TOPLUMUMUZUN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMADA KRİTİK BİR ROL OYNUYOR"

        Kongrede konuşan Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul da, Kızılay İçecek’in bu alandaki öncü rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

        "Türk maden suyu sektörünün gelişimi ve dünyada hak ettiği yere ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Sadece bir içecek değil, bir sağlık kaynağı olan maden suyu, toplumumuzun yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynuyor. Kızılay Maden Suyu olarak, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde koruyarak, kaliteli ve güvenilir ürünlerle maden suyu severlerle buluşmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, maden suyunun toplumsal faydalarını artırmaya yönelik bu gibi kongrelerde öncü olarak yer alarak hem sektörümüzü büyütmeye çalışıyor hem de toplumda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.”

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