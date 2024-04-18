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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Maden suyu üreticilerinden açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Maden suyu üreticilerinden açıklama

        Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER), Beypazarı Maden Suyu hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 17:11 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:11
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        Maden suyu üreticilerinden açıklama
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        Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği'nden (MASUDER) yapılan açıklama şöyle:

        "Sosyal medya platformları ve bazı haber kaynaklarında, İsviçre Federal Gıda Güvenliği Ofisi’nin üyelerimizden Beypazarı Maden Suyu hakkında yayınladığı karara ilişkin haberler yapılmaktadır.

        Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) olarak bu duruma dair aşağıdaki açıklamayı, değerli kamuoyu ile paylaşma gereği doğmuştur.

        Ülkemiz 2004 yılından itibaren doğal maden suyu ile ilgili mevzuatlarını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmiştir. Bu sayede sektörümüz tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yıllardır ihracat yapmaktadır.

        AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ OLMAYAN İsviçre ‘de ise mevzuatlar Avrupa Birliği’nden farklıdır ve uygulanan mevzuatta bor minerali limiti çok daha düşüktür. Dolayısıyla yaşanan bu durum Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre mevzuatlarının farklılığından kaynaklanmaktadır.

        Ülkemizde faaliyet gösteren maden suyu üreticileri, Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiş Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre üretim yapmaktadır.

        Ülkemiz, sahip olduğu yer altı doğal maden suyu kaynakları açısından Avrupa’daki emsallerine göre çok daha zengin mineral içeriğiyle farklılaşmaktadır.

        Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir."

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