Madenciler kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyor - AMASYA

AA

Merzifon Yeni Anadolu Madencilik AŞ işletmesi önünde toplanan işçiler adına açıklamalarda bulunan Güven, tazminatın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

"Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası Sistemi Düzenlemesi" kapsamında kıdem tazminatına yönelik gündeme getirilen değişikliğe karşı olduklarını belirten Güven, Kıdem tazminatından asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Güven, "Tazminatın olduğu şekliyle korunmasını, eğer bir düzenleme olacaksa tamamlayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yapılacaksa düzenleme ile kazanılmış haklardan geri gidilmemesini talep ettiklerini vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en zor işini bilindiği üzere madenciler yapar. Madencilerin elinden bu tazminat umudunu da alırsak, yarın bu zor şartlarda çalışan madenci bulunmaz. Bu ağır şartlardaki iş kolunda çalışacak adam bulamayız. Madencinin nasıl çalıştığı malumdur. Her zaman kaza geçiren madencidir, kolu kopan madencidir, bacağı kırılan madencidir. Bu şartlarda kazanılan paradan hak edilmiş tazminatın ortadan kaldırılması madencinin kabul edeceği bir konu değildir."

Güven, Türkiye Maden-İş Sendikası ile Türk-İş Konfederasyonunun direktifleri doğrultusunda bu konuda ne kadar mücadele etmeleri gerekiyorsa edeceklerini ifade etti.