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Haberlerİş-YaşamMadencilik sektörü nisanda ihracatını yüzde 70 artırdı
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Madencilik ürünlerinden nisanda 558 milyon 471 bin dolar ihracat

Madencilik ürünleri ihracatı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69.6 artarak 329 milyon 305 bin dolardan 558 milyon 471 bin dolara yükseldi.

Madencilik sektörü nisanda ihracatını yüzde 70 artırdı
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’nin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109 artışla 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde 155 ülkeye 558 milyon 471 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi.

Sektörün ihracatında son 12 aylık dönemde 4 milyar 778 milyon dolarlık dış satım gerçekleşirken, toplam ihracat ilk 4 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2’lik artışla 1 milyar 772 milyon 905 bin dolar oldu.

Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı nisan ayında yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 72 kentinden ürünün ihraç edildiği madencilik ürünlerinde toplam ihracatın 119 milyon 860 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 21'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 110 milyon 209 bin dolarla Ankara, 54 milyon 487 bin dolarla Elazığ, 30 milyon 782 bin dolarla Kastamonu, 28 milyon 108 bin dolarla Antalya ve 23 milyon 477 bin dolarla Rize oldu.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E

Madencilik ürünleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Çin olarak kayıtlara geçti. Çin'e nisanda 167 milyon 220 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Çin'i, 42 milyon 770 bin dolarla ABD, 40 milyon 34 bin dolarla İsveç, 24 milyon 922 bin dolarla Endonezya, 23 milyon 163 bin dolarla İspanya, 22 milyon 364 bin dolarla Bulgaristan ve 19 milyon 329 bin dolarla İtalya takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 59 milyon 422 bin dolarla Çin'de kaydedildi.

Madencilik ürünleri sektörünün alt kalemlerinde ise nisan ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 214 milyon 175 bin dolarla metal cevherleri yaptı.

Bunu, 173 milyon 608 bin dolarla yontulmaya ve inşaata elverişli mermer, traverten, oniks, granit, ve diğer doğal madencilik ürünleri, 98 milyon 471 bin dolarla mineral maddeler ve 70 milyon 170 bin dolarla maden dışı ürünler takip etti.

Nisanda 1 milyon 680 bin dolarlık mineral yakıtlar, 345 bin dolarlık da granit ham, kabaca yontulmuş veya blok madencilik ürünleri ihracatı yapıldı.

"KOLEKTİF BİR BAŞARIYA İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, yaptığı açıklamada gelen verilerin, sektörün geçen yılın yaralarını hızla sarmaya başladığını gösterdiğini ve bu ivme ile ihracatta 2019 rakamlarını da geçerek kolektif bir başarıya imza atmak istediklerini ifade etti.

Çetinkaya, metalik madenlerde birim fiyatları özelindeki artışın ihracat rakamlarına da olumlu yansıdığını belirterek, "Diğer yandan ülkemizin hem toplam ihracatının hem de sektör ihracatımızın önünde ciddi engeller teşkil eden sorunlarımız da yok değil. Navlun fiyatlarındaki fahiş artışlar, birçok satılmış hazır malzemenin tahsilatını ve sevkiyatını frenliyor." ifadelerini kullandı.

Doğal taş tarafında büyük pazarlardan biri olan Hindistan’da vaka sayılarının zirve yapmış durumda olduğunu anımsatan Çetinkaya, "Söz konusu durum ikinci çeyrek itibarıyla yavaşlamaya neden olabilir. İşlenmiş doğal taş özelinde en büyük ihracat pazarlarımızdan biri olan Suudi Arabistan’la ilgili belirsizlik ortamı da üreticilerimizin önünü görememesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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