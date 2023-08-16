Madonna dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı

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'MADAME X'İN ARDINDAN İLK BÜYÜK KONSER DİZİSİ OLACAK Turne için yeni mekanlar ayarlamak gerektiği için yeniden düzenlenmesi büyük çaba gerektirdi. Ancak turnenin Avrupa ayağı planlandığı gibi gerçekleştirilecek. Bu tur, Madonna’nın 2019 ve 2020'de tertiplediği deneysel ve teatral bir şov olan 'Madame X' turunun arkasından düzenlenen ilk büyük konser dizisi olacak.

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YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI Madonna, 'Kutlama Turnesi’ni yılın başında duyurmuş, nisan ayında da provalara başlamıştı. Ancak Haziran ayında menajeri, Madonna’nın ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Madonna, taburcu olduktan sonra hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi ve ailesine teşekkür etmişti. New York'ta bir hastanede yoğun bakımda birkaç gün geçirdikten sonra 29 Haziran'da taburcu olan ünlü şarkıcının tedavisine evde devam edilmişti.

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"İŞLER KÖTÜLEŞTİĞİNDE YANIMDA OLDULAR" 6 çocuk annesi olan Madonna, "Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, veren taraf hep sizmişsiniz gibi hissedebiliyorsunuz ama işler kötüleştiğinde gerçekten benim yanımda oldular" demişti. Fotoğraflar: AP, Reuters

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