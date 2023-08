Madonna dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı

2 Şurada Paylaş!









14 EKİM'DE BAŞLAYACAK

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Madonna’nın yaptığı yeni duyuruya göre; tur 14 Ekim'de Londra’da başlayacak.

Madonna, dünya turnesinde uzun süre sonra ilk kez stadyumlarda konser vermeyi ve 'Into The Groove', 'Like A Prayer', 'Vogue', 'Hung Up', 'Like a Virgin', 'Material Girl' gibi en sevilen şarkılarını seslendirmeyi umuyor.