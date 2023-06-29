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Madonna hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın 15 Temmuz’da başlayacak olan dünya turnesi, hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi. Birkaç gün yoğun bakımda kalacak olan Madonna'nın son durumuyla ilgili ailesi ve menajeri açıklama yaptı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Madonna hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

    ABD’li sanatçı Madonna’nın hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün yoğun bakımda kalacağı açıklandı.

    Madonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.
  • Madonna hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

    Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Guy Oseary, Madonna’nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hâlâ hastanede tıbbı bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu.
  • Madonna hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

    AİLESİ: ONU KAYBEDECEĞİZ SANDIK

    Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili açıklama yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söyledi. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi.
  • Madonna hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

    Şarkıcının mejaneri Guy Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
  • Madonna hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

    64 yaşındaki Madonna’nın aylardır bu turne için çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği, kendini çok yorduğu ve sağlığını ikinci plana attığı düşünülüyor.

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