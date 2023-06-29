Madonna hastaneye kaldırıldı

AİLESİ: ONU KAYBEDECEĞİZ SANDIK

Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili açıklama yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söyledi. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi.